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Бельгия — Италии, результат матча 7 июня 2026, счет 1:1, 3:4 пен., финал чемпионата Европы U17 2026

Сборная Италии выиграла Евро U17, победив в финале сверстников из Бельгии по пенальти
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Завершился финальный матч чемпионата Европы U17 между сборными Бельгии и Италии. Игра прошла на стадионе «Лиллекюла» (Таллин, Эстония). В качестве главного арбитра встречи выступила Флериан Лята. Игра закончилась победой «Скуадра Адзурра» со счётом 1:1, 4:3 пен.

U17 ЧЕ-2026 . Финал
07 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Бельгия U17
Окончен
1 : 1
3 : 4
Италия U17
1:0 Cobiella – 85'     1:1 Fugazzola – 90+1'    

Счёт в матче открыл нападающий сборной Бельгии Ноа Охеа на 85-й минуте. На 90+1-й минуте итальянец Марчелло Фугаццола реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки сборной Италии – 4:3.

В полуфинале турнира сборная Италии победила Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). На аналогичной стадии национальная команда Бельгии выбила из турнира Францию (2:1).

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