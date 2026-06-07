Сборная Италии выиграла Евро U17, победив в финале сверстников из Бельгии по пенальти

Завершился финальный матч чемпионата Европы U17 между сборными Бельгии и Италии. Игра прошла на стадионе «Лиллекюла» (Таллин, Эстония). В качестве главного арбитра встречи выступила Флериан Лята. Игра закончилась победой «Скуадра Адзурра» со счётом 1:1, 4:3 пен.

Счёт в матче открыл нападающий сборной Бельгии Ноа Охеа на 85-й минуте. На 90+1-й минуте итальянец Марчелло Фугаццола реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки сборной Италии – 4:3.

В полуфинале турнира сборная Италии победила Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). На аналогичной стадии национальная команда Бельгии выбила из турнира Францию (2:1).