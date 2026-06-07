Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач сборной Дании выступил с заявлением о состоянии Эриксена, упавшего в обморок

Врач сборной Дании выступил с заявлением о состоянии Эриксена, упавшего в обморок
Комментарии

Врач сборной Дании Мортен Боэсен выступил с заявлением по поводу состояния здоровья полузащитника национальной команды Кристиана Эриксена. Футболист потерял сознание в товарищеском матче между сборными Дании и Украины. После инцидента матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

«Кристиан чувствует себя хорошо и сам покинул поле. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он на мгновение потерял сознание, но очень быстро пришёл в себя, и мы сразу же установили с ним контакт.

Теперь он пройдёт дальнейшее обследование в больнице, чтобы установить причину инцидента. Мы поддерживаем постоянную связь с ним и врачами больницы.

Но у Кристиана всё хорошо, и он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним всё в порядке», — приводит слова Боэсена пресс-служба сборной Дании на странице в соцсети Х.

Материалы по теме
Фото
Кристиан Эриксен потерял сознание в товарищеском матче Дании с Украиной. Игра остановлена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android