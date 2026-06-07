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«Я люблю мечтать масштабно». Джака — о сборной Швейцарии на чемпионате мира — 2026

«Я люблю мечтать масштабно». Джака — о сборной Швейцарии на чемпионате мира — 2026
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака охарактеризовал свою команду, а также высказался о целях «красных крестоносцев» на чемпионате мира — 2026.

«Сейчас мы совершенно другая команда, чем всего несколько лет назад. У нас новое поколение, много молодых игроков, но также и хорошее сочетание молодости и опыта. Для нас важно взять на себя ответственность и подать хороший пример молодым футболистам.

Чего могут ожидать от нас швейцарские болельщики в Северной Америке? Единая, сплочённая команда, как на поле, так и за его пределами. Команда, которая отдаст все силы – вплоть до 90-й, 95-й минуты.

Благополучно пройти групповой этап — крайне важно для Швейцарии и для нашей команды в том числе. Каков идеальный сценарий для нашей сборной на мировом первенстве? Я люблю мечтать масштабно. Не буду произносить слово, которое сейчас у меня на уме. Но вы можете мечтать, это полезно», — приводит слова Джаки сайт ФИФА.

На чемпионате мира 2026 года сборная Швейцарии выступит в группе B, её соперниками станут Канада, Босния и Герцеговина и Катар.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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