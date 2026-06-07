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Эдуард Сперцян в день рождения высказался о своей карьере

Эдуард Сперцян в день рождения высказался о своей карьере
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян поблагодарил болельщиков и высказался о своей карьере в день рождения. Футболисту исполнилось 26 лет.

«Хочу поблагодарить всех, кто рядом, кто поддерживает, вдохновляет и разделяет со мной этот путь.

Каждый год приносит новые уроки, испытания, возможности и поводы для благодарности. Я ценю всё, что происходит в моей жизни, и с интересом смотрю в будущее. Друзья, спасибо за ваши тёплые слова, внимание и добрые пожелания!» – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Игрок дебютировал за главную команду «быков» в 2020 году. За это время он провёл 185 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 50 результативных передач.

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