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Стал известен вице-капитан сборной Англии на ЧМ-2026 — The Athletic

Стал известен вице-капитан сборной Англии на ЧМ-2026 — The Athletic
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назначил полузащитника «Арсенала» Деклана Райса вице-капитаном национальной команды на чемпионате мира 2026 года, сообщает The Athletic.

Тухель принял такое решение, несмотря на то что полузащитник Джуд Беллингем принял капитанскую повязку во втором тайме матча с Новой Зеландией, завершившегося со счетом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 0
Новая Зеландия
1:0 Кейн – 45+2'    

Ранее футбольные эксперты отмечали, что Райс является будущим капитаном сборной Англии. Действующим капитаном национальной команды выступает форвард Гарри Кейн.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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