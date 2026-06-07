Стал известен вице-капитан сборной Англии на ЧМ-2026 — The Athletic

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назначил полузащитника «Арсенала» Деклана Райса вице-капитаном национальной команды на чемпионате мира 2026 года, сообщает The Athletic.

Тухель принял такое решение, несмотря на то что полузащитник Джуд Беллингем принял капитанскую повязку во втором тайме матча с Новой Зеландией, завершившегося со счетом 1:0.

Ранее футбольные эксперты отмечали, что Райс является будущим капитаном сборной Англии. Действующим капитаном национальной команды выступает форвард Гарри Кейн.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).