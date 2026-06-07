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Азиз Йылдырым выиграл выборы президента «Фенербахче»

Азиз Йылдырым выиграл выборы президента «Фенербахче»
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Завершены выборы президента «Фенербахче». Победителем голосования стал Азиз Йылдырым, набравший 17 245 голосов, голоса за его оппонента Хакана Сафи отдали 9927 участников выборов. Об этом сообщает официальный аккаунт турецкого клуба в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Сафи планировал подписать для команды Луиса Суареса («Интер Майами»), Мериха Демирала («Аль-Ахли» Джидда), Мэйсона Гринвуда («Марсель») и Хакана Чалханоглу («Интер»).

По итогам прошлого сезона «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, уступив титул «Галатасараю». В Кубке страны команда дошла до 1/4 финала.

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