Азиз Йылдырым выиграл выборы президента «Фенербахче»

Завершены выборы президента «Фенербахче». Победителем голосования стал Азиз Йылдырым, набравший 17 245 голосов, голоса за его оппонента Хакана Сафи отдали 9927 участников выборов. Об этом сообщает официальный аккаунт турецкого клуба в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Сафи планировал подписать для команды Луиса Суареса («Интер Майами»), Мериха Демирала («Аль-Ахли» Джидда), Мэйсона Гринвуда («Марсель») и Хакана Чалханоглу («Интер»).

По итогам прошлого сезона «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, уступив титул «Галатасараю». В Кубке страны команда дошла до 1/4 финала.