Четыре клуба проявляют интерес к Наиру Тикнизяну — Конур

«Комо», «Аякс», «Ланс» и «Олимпиакос» проявляют интерес к защитнику сербской «Црвены Звезды» Наиру Тикнизяну, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что сербскому клубу будет тяжело выдержать конкуренцию со стороны указанных претендентов. Действующее трудовое соглашение Тикнизяна с «Црвеной Звездой» рассчитано до 30 июня 2028 года.

Футболист выступает за «Црвену Звезду» с лета 2025 года. В прошедшем сезоне Тикнизян провёл за клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал семь результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 7 млн.