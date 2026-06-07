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Четыре клуба проявляют интерес к Наиру Тикнизяну — Конур

Четыре клуба проявляют интерес к Наиру Тикнизяну — Конур
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«Комо», «Аякс», «Ланс» и «Олимпиакос» проявляют интерес к защитнику сербской «Црвены Звезды» Наиру Тикнизяну, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что сербскому клубу будет тяжело выдержать конкуренцию со стороны указанных претендентов. Действующее трудовое соглашение Тикнизяна с «Црвеной Звездой» рассчитано до 30 июня 2028 года.

Футболист выступает за «Црвену Звезду» с лета 2025 года. В прошедшем сезоне Тикнизян провёл за клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал семь результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 7 млн.

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