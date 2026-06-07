«Фейеноорд» объявил об увольнении Робина ван Перси с поста главного тренера команды

Роттердамский «Фейеноорд» на официальном сайте объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Робином ван Перси.

«Робин ван Перси отдал клубу все силы за последние 18 месяцев. Он заслуживает похвалы за то, что провёл команду через сложный сезон и в итоге обеспечил ей второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Это гарантировало квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА, что имеет огромное значение для клуба.

Мы провели тщательную внутреннюю оценку, в ходе которой рассмотрели несколько факторов, включая динамику результатов команды и тенденцию к снижению количества набранных очков как в еврокубках, так и в Эредивизии. В итоге пришли к выводу, что лучше начать новый сезон с новым главным тренером», — приводит слова технического директора Деви Риго пресс-служба клуба.

Ожидается, что «Фейеноорд» объявит имя нового тренера в ближайшее время.