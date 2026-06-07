Кандидат в президенты «Реала» Рикельме высказался об итогах выборов

Кандидат в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме высказался об итогах голосования на пост главы клуба.

«Сегодня победил «Реал» и наша кандидатура – независимо от того, что покажут результаты голосования.

Что бы ни произошло дальше, мы останемся здесь и продолжим свою работу», — приводит слова Рикельме El Chiringuito.

Ранее ряд испанских СМИ сообщили, что победу в голосовании одержал действующий президент Флорентино Перес, набравший 64,1% голосов. Однако официального подтверждения от мадридского клуба не поступало.

В пошедшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место. Отставание от победителя турнира, «Барселоны», составило восемь очков.