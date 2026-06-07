«Брайтон» отклонил второе предложение «Тоттенхэма» о покупке ван Хекке

Генеральный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил, что клуб отклонил второе предложение «Тоттенхэм Хотспур» о покупке защитника Яна Паула ван Хекке.

«К нашим лучшим игрокам всегда будет присутствовать большой интерес, и это особенно касается Яна Паула. Мы всегда чётко заявляли, что этот интерес существует уже некоторое время и исходит из самых разных источников. Да, за последнюю неделю мы отклонили предложение от «Тоттенхэма», а точнее, два предложения. С этой точки зрения это должно быть выгодно как нам, так и игроку.

Мы должны быть в состоянии совершать лучшие сделки, соответствующие нашей модели, а также обеспечивать поддержку Фабиану [Хюрцелеру], потому что у него впереди ещё один важный сезон. Он провёл два сезона в Премьер-лиге, оба раза финишировал восьмым, и на этот раз нам посчастливилось выйти в еврокубки. Мы хотим пройти как можно дальше в международном турнире, а также хорошо выступить в Премьер-лиге.

Для этого нам нужно убедиться, что у Фабиана есть максимально сильный состав и что мы найдём правильный баланс между молодыми игроками, которых мы обычно предпочитаем привлекать в команду и развивать, и более опытными футболистами, такими как Паскаль Грос и другие, которые действительно могут помочь нам продвинуться во всех соревнованиях, в которых мы участвуем.

Как всегда, это балансирование на грани, и я надеюсь, что этим летом мы сможем усердно поработать, чтобы снова добиться успеха», — приводит слова Барбера talkSPORT.