Президент «Баварии» ответил Флорентино Пересу на фоне слухов об интересе «Реала» к Олисе

Президент «Баварии» Герберт Хайнер ответил главе «Реала» Флорентино Пересу на фоне слухов об интересе «сливочных» к нападающему мюнхенского клуба Майклу Олисе.

«Если Флорентино Перес хочет сделать нам предложение по Олисе, чего пока не произошло, то он может избавить себя от напрасных усилий.

Майкл Олисе — игрок «Баварии» с долгосрочным контрактом. Мы не клуб, который продаёт игроков», — приводит слова Хайнера Bild.

Ранее президент мадридского «Реала» анонсировал, что он сделает предложение о трансфере неназванного футболиста в размере € 150 млн. Позднее издание AS сообщило, что этим игроком является Олисе, несмотря на то что глава «Реала» подчеркнул, что это не он.