Тренер женской сборной России Красножан подвёл итоги второго матча с командой Китая

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о победе своей команды в товарищеском матче со сборной Китая (1:0).

— Юрий Анатольевич, лучшего подарка ко дню рождения тренеру, наверное, и не придумать. Какие эмоции испытываете?

— Благодарность. И всем, кто был в нашей делегации, и девочкам. Если говорить об игре, то по сценарию у нас было два примерно одинаковых матча, в которых сборная Китая владела территориальным преимуществом. А мы играли на своих сильных сторонах – через быстрые атаки, за счёт стандартных положений. Их было не так много, но одно из них сыграло свою роль. Рады, что получилось выиграть оба матча. Теперь будем работать дальше. Прежде всего над созидательной игрой.

— По сравнению с первым матчем вы произвели довольно много замен, особенно в защите. Намеренно рисковали, выпуская более молодых игроков?

— Цель сборной — формирование команды на будущее и успешное выступление. Поражение от КНДР в конце прошлого года было болезненным. Было и поражение от Ганы, когда играли более молодые девочки. Сегодня мы видим, что они прогрессируют. И надо было их проверить именно в игре с таким соперником.

— Если подводить общий итог, что можно отметить?

— В этой игре мы были более организованны в обороне, у нас были качественные перестроения и взаимодействия в линиях и звеньях. Мы действовали смелее и через контроль мяча выходили в атаку. Не отдавали просто так массу мячей, не выбивали его вперёд. Всегда была структурированная игра: нападающие, поддерживающие игроки, моменты через контроль мяча, — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

Матч с национальной командой Китая стал для сборной России вторым в текущую международную паузу. Ранее команды встречались в среду, 3 июня. Победу тогда тоже одержали россиянки (2:1).