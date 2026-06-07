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Тренер сборной Дании высказался о ситуации с потерей сознания Эриксеном во время матча

Тренер сборной Дании высказался о ситуации с потерей сознания Эриксеном во время матча
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Главный тренер сборной Дании Брайан Ример высказался о ситуации с потерей сознания полузащитником национальной команды Кристианом Эриксеном. Футболист упал в обморок в товарищеском матче между сборными Дании и Украины. После инцидента матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

«Это шокирующий момент для нас всех. Самым важным, конечно, было то, что мы получили отчёт о состоянии Кристиана. Доктор Мортен Боэсен сообщил, что Эриксен чувствует себя хорошо, он справился с этой ситуацией. Это было самым важным», — сказал Ример в эфире TV2.

Ранее врач сборной Дании выступил с заявлением о состоянии полузащитника.

В июне 2021 года у Эриксена случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии.

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