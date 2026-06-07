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Хорватия — Словения, результат матча 7 июня 2026, счёт 2:1, товарищеский матч

Сборная Хорватии вырвала победу у команды Словении в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч, в котором играли сборные Хорватии и Словении. После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу хорватской команды. Встреча состоялась на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). В качестве главного арбитра выступил Бенце Чонка (Венгрия).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Словения
1:0 Модрич – 51'     1:1 Шпорар – 83'     2:1 Пашалич – 90+3'    

На 51-й минуте Лука Модрич открыл счёт в этой игре и вывел хорватскую команду вперёд. Андраж Шпорар на 83-й минуте забил ответный мяч. Победный гол забил Марио Пашалич на 90+3-й минуте.

Хорватия начнёт свой путь на чемпионате мира в группе L, где её соперниками станут сборные Англии, Панамы и Ганы. Ранее в 2026 году в товарищеских встречах хорваты уступили Бельгии (0:2), Бразилии (1:3), а также победили Колумбию (2:1).

Словения не смогла пройти отбор на ЧМ-2026, заняв третье место в отборочной группе B с командами Швейцарии, Косова и Швеции.

Календарь матчей чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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