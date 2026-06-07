Сборная Хорватии вырвала победу у команды Словении в товарищеском матче

Окончен товарищеский матч, в котором играли сборные Хорватии и Словении. После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу хорватской команды. Встреча состоялась на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). В качестве главного арбитра выступил Бенце Чонка (Венгрия).

На 51-й минуте Лука Модрич открыл счёт в этой игре и вывел хорватскую команду вперёд. Андраж Шпорар на 83-й минуте забил ответный мяч. Победный гол забил Марио Пашалич на 90+3-й минуте.

Хорватия начнёт свой путь на чемпионате мира в группе L, где её соперниками станут сборные Англии, Панамы и Ганы. Ранее в 2026 году в товарищеских встречах хорваты уступили Бельгии (0:2), Бразилии (1:3), а также победили Колумбию (2:1).

Словения не смогла пройти отбор на ЧМ-2026, заняв третье место в отборочной группе B с командами Швейцарии, Косова и Швеции.