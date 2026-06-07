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«Вольфсбург» поддержал Эриксена, который потерял сознание во время матча за сборную Дании

«Вольфсбург» поддержал Эриксена, который потерял сознание во время матча за сборную Дании
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«Вольфсбург» в социальной сети X опубликовал слова поддержки в адрес полузащитника команды и сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

«Наши мысли с тобой, Кристиан.

Сегодняшний товарищеский матч между сборными Дании и Украины был завершён досрочно по причине потери сознания Кристианом Эриксеном. По информации Датского футбольного союза, Кристиан находится в сознании и чувствует себя хорошо, учитывая все обстоятельства. Его перевели в больницу университета Оденсе, где будут проведены дальнейшие обследования. Мы поддерживаем контакт с Датским футбольным союзом и следим за новостями.

Всего тебе наилучшего и скорейшего выздоровления, Кристиан!» — сказано в сообщении немецкого клуба.

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Комментарии
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