«Вольфсбург» поддержал Эриксена, который потерял сознание во время матча за сборную Дании

«Вольфсбург» в социальной сети X опубликовал слова поддержки в адрес полузащитника команды и сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины (2:1).

«Наши мысли с тобой, Кристиан.

Сегодняшний товарищеский матч между сборными Дании и Украины был завершён досрочно по причине потери сознания Кристианом Эриксеном. По информации Датского футбольного союза, Кристиан находится в сознании и чувствует себя хорошо, учитывая все обстоятельства. Его перевели в больницу университета Оденсе, где будут проведены дальнейшие обследования. Мы поддерживаем контакт с Датским футбольным союзом и следим за новостями.

Всего тебе наилучшего и скорейшего выздоровления, Кристиан!» — сказано в сообщении немецкого клуба.