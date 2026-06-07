В УЕФА отреагировали на инцидент с обмороком Эриксена во время матча Дания — Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на инцидент с потерей сознания полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, произошедший во время товарищеского матча скандинавской команды с Украиной. Футболист упал в обморок, после чего матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.

«Мы рады слышать, что у Кристиана Эриксена дела идут хорошо. Всего наилучшего, Кристиан!» — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА на официальной странице в социальной сети Х.

В июне 2021 года Эриксен уже терял сознание во время игры. У футболиста случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии.