В УЕФА отреагировали на инцидент с обмороком Эриксена во время матча Дания — Украина
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на инцидент с потерей сознания полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, произошедший во время товарищеского матча скандинавской команды с Украиной. Футболист упал в обморок, после чего матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13' 2:0 Мехле – 36' 2:1 Цыганков – 44'
«Мы рады слышать, что у Кристиана Эриксена дела идут хорошо. Всего наилучшего, Кристиан!» — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА на официальной странице в социальной сети Х.
В июне 2021 года Эриксен уже терял сознание во время игры. У футболиста случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии.
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