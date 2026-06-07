Сборная Италии с минимальным счётом обыграла Грецию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Греции и Италии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игал Фрид (Израиль). Игра закончилась победой «Скуадра Адзурра» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Франческо Эспозито. Нападающий сборной Италии отличился в первом тайме, на 18-й минуте. Во втором тайме, на 68-й минуте, защитник итальянцев Лука Реджани получил красную карточку.

Сборная Греции не смогла выйти на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. В группе С европейской квалификации команда заняла третье место в квартете с Шотландией, Данией и Беларусью.

Италия также не прошла квалификацию в финальную часть ЧМ-2026. В 1/2 финала стыков итальянцы одолели Северную Ирландию (2:0), а в финальном раунде уступили Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 пен.).