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Марокко — Норвегия, результат матча 7 июня 2026, счёт 1:1, товарищеский матч

Сборная Норвегии избежала поражения от команды Марокко в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч между сборными Марокко и Норвегии. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена» (Хэррисон, США). В качестве главного арбитра выступил Пьер Люс Лозьер из Канады.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 1
Норвегия
1:0 Диас – 8'     1:1 Эдегор – 75'    

Браим Диас открыл счёт в этой игре на восьмой минуте и вывел сборную Марокко вперёд. Мартин Эдегор на 75-й минуте вернул равенство на табло.

На чемпионате мира — 2026 сборная Марокко сыграет в группе C с командами Бразилии, Гаити и Шотландии. Сборная Норвегии встретится в группе I с командами Франции, Сенегала и Ирака.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи чемпионата мира будут проводиться в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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