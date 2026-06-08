Сборная Норвегии избежала поражения от команды Марокко в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч между сборными Марокко и Норвегии. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена» (Хэррисон, США). В качестве главного арбитра выступил Пьер Люс Лозьер из Канады.

Браим Диас открыл счёт в этой игре на восьмой минуте и вывел сборную Марокко вперёд. Мартин Эдегор на 75-й минуте вернул равенство на табло.

На чемпионате мира — 2026 сборная Марокко сыграет в группе C с командами Бразилии, Гаити и Шотландии. Сборная Норвегии встретится в группе I с командами Франции, Сенегала и Ирака.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи чемпионата мира будут проводиться в трёх странах — США, Канаде и Мексике.