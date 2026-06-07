Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист молодёжной сборной Косова погиб в возрасте 22 лет

Футболист молодёжной сборной Косова погиб в возрасте 22 лет
Комментарии

22-летний игрок молодёжной сборной Косова Фатьон Буньяку погиб в результате автокатастрофы.

«С глубокой болью и огромной скорбью мы получили известие о трагической и безвременной кончине нашего дорогого друга, Фатьона Буняку. От себя лично, от имени Исполнительного комитета Федерации футбола Косова и всего футбольного сообщества страны я выражаю самые искренние соболезнования в связи с этой тяжёлой и невосполнимой утратой», — говорится в сообщении президента федерации Агима Адеми на официальном сайте.

Последним клубом Буньяку был «Эльбасани» из Албании. До этого он выступал за «Малишево», «Гиляни», «Лириа» и другие команды. Портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость атакующего футболиста в € 200 тыс.

На счету Буньяку было четыре матча за сборную Косова U21, а также три встречи за команду Косова U19, в которых он не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Босния и Герцеговина не смогла обыграть Северную Македонию в товарищеском матче перед ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android