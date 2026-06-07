Футболист молодёжной сборной Косова погиб в возрасте 22 лет

22-летний игрок молодёжной сборной Косова Фатьон Буньяку погиб в результате автокатастрофы.

«С глубокой болью и огромной скорбью мы получили известие о трагической и безвременной кончине нашего дорогого друга, Фатьона Буняку. От себя лично, от имени Исполнительного комитета Федерации футбола Косова и всего футбольного сообщества страны я выражаю самые искренние соболезнования в связи с этой тяжёлой и невосполнимой утратой», — говорится в сообщении президента федерации Агима Адеми на официальном сайте.

Последним клубом Буньяку был «Эльбасани» из Албании. До этого он выступал за «Малишево», «Гиляни», «Лириа» и другие команды. Портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость атакующего футболиста в € 200 тыс.

На счету Буньяку было четыре матча за сборную Косова U21, а также три встречи за команду Косова U19, в которых он не отметился результативными действиями.