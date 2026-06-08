Капитан женской сборной России Кожникова: на матч с Китаем мы выходили за победой

Капитан женской сборной России Анна Кожникова поделилась впечатлениями от второго товарищеского матча с командой Китая (1:0). Футболистка забила единственный гол в этой встрече.

«Мы удачно исполнили стандарт, но сегодня выиграла команда. Мы выходили не играть вничью, не отбиваться, а действительно хотели победить. Матч складывался по‑разному. И у нас, и у них были моменты, погода сильно повлияла. Но факт в том, что мы выходили за победой и добились её. Соперницы тоже видели, что мы не собирались отбиваться. Они ошибались, промахивались, выбивали мяч. Конечно, были ошибки и у нас, но мы выходили на поле с уверенностью в себе. Я очень рада такому уверенно сделанному шагу — две победы. Даст бог, дальше будет больше. Мы действительно сильная страна, мы способны, хотим и будем стараться становиться лучше.

Вообще этот сбор пролетел быстро. Китайцы нас приняли очень хорошо – они молодцы, гостеприимные. Получились две интересные игры. После первого матча нам не хотелось уезжать — посмотрев разбор, мы поняли, что могли играть лучше в отдельных эпизодах и в целом, поэтому ждали этой игры, чтобы сыграть лучше. И я считаю, что это получилось. Мы рады», — приводит слова Кожниковой официальный сайт РФС.

Ранее эти команды встречались в среду, 3 июня. Победу тогда тоже одержали россиянки (2:1).