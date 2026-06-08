«МЮ» опубликовал пост в поддержку Эриксена, потерявшего сознание в матче за сборную Дании

«Манчестер Юнайтед» в социальной сети X поддержал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины (2:1). Позднее в сборной Дании сообщили, что хавбек в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо.

«Все в «Манчестер Юнайтед» воодушевлены новостями о нынешнем состоянии Кристиана Эриксена после товарищеского матча с командой Украины, который был завершён досрочно.

Клуб желает сил Кристиану и выражает поддержку ему и его семье, а также ждёт дальнейшей информации», — сказано в сообщении «красных дьяволов».

Эриксен выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2022 по 2025 год.