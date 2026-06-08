«МЮ» опубликовал пост в поддержку Эриксена, потерявшего сознание в матче за сборную Дании
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» в социальной сети X поддержал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины (2:1). Позднее в сборной Дании сообщили, что хавбек в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13' 2:0 Мехле – 36' 2:1 Цыганков – 44'
«Все в «Манчестер Юнайтед» воодушевлены новостями о нынешнем состоянии Кристиана Эриксена после товарищеского матча с командой Украины, который был завершён досрочно.
Клуб желает сил Кристиану и выражает поддержку ему и его семье, а также ждёт дальнейшей информации», — сказано в сообщении «красных дьяволов».
Эриксен выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2022 по 2025 год.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2026
-
00:56
-
00:47
-
00:35
-
00:28
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:02
- 7 июня 2026
-
23:59
-
23:59
-
23:43
-
23:35
-
23:31
-
23:29
-
23:18
-
23:15
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:35
-
22:31
-
22:12
-
22:09
-
22:03
-
21:50
-
21:43
-
21:31
-
21:30
-
21:19
-
21:12
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:51