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«МЮ» опубликовал пост в поддержку Эриксена, потерявшего сознание в матче за сборную Дании

«МЮ» опубликовал пост в поддержку Эриксена, потерявшего сознание в матче за сборную Дании
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«Манчестер Юнайтед» в социальной сети X поддержал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины (2:1). Позднее в сборной Дании сообщили, что хавбек в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

«Все в «Манчестер Юнайтед» воодушевлены новостями о нынешнем состоянии Кристиана Эриксена после товарищеского матча с командой Украины, который был завершён досрочно.

Клуб желает сил Кристиану и выражает поддержку ему и его семье, а также ждёт дальнейшей информации», — сказано в сообщении «красных дьяволов».

Эриксен выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2022 по 2025 год.

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Комментарии
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