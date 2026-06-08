«Игроки плакали». Тренер Украины — об инциденте с Эриксеном во время товарищеской игры

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о ситуации с потерей сознания полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном во время товарищеского матча между командами. Футболист упал в обморок, после чего матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.

«Мы очень уважаем Эрикссона и его семью, всех игроков команды, всех болельщиков сборной Дании, которые, безусловно, пережили трудные времена.

Говорить о футболе кажется очень неуважительным. Несправедливо говорить о футболе.

Когда это произошло, тренер подошёл ко мне, мы приняли решение остановить матч. Решение было совместное, потому что многие игроки плакали и дальше продолжаться это не могло», — сказал Мальдера на послематчевой пресс-конференции.