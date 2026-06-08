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«Игроки плакали». Тренер Украины — об инциденте с Эриксеном во время товарищеской игры

«Игроки плакали». Тренер Украины — об инциденте с Эриксеном во время товарищеской игры
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о ситуации с потерей сознания полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном во время товарищеского матча между командами. Футболист упал в обморок, после чего матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

«Мы очень уважаем Эрикссона и его семью, всех игроков команды, всех болельщиков сборной Дании, которые, безусловно, пережили трудные времена.

Говорить о футболе кажется очень неуважительным. Несправедливо говорить о футболе.

Когда это произошло, тренер подошёл ко мне, мы приняли решение остановить матч. Решение было совместное, потому что многие игроки плакали и дальше продолжаться это не могло», — сказал Мальдера на послематчевой пресс-конференции.

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