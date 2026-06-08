Инсайдер Скира рассказал, кто может возглавить «Фейеноорд» после увольнения ван Перси

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер, который этим летом покидает лондонский клуб, и бельгийский специалист Себастьен Поконьоли, ранее возглавлявший «Монако», имеют шансы возглавить роттердамский «Фейеноорд», откуда ранее ушёл Робин ван Перси. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По итогам прошлого сезона «Фейеноорд» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и вышел в следующий сезон Лиги чемпионов УЕФА.

Поконьоли возглавлял «Монако» с октября 2025 года. Коллектив занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 по итогам сезона-2025/2026. Команда набрала 54 очка за 34 матча.

Гласнер работал с «Кристал Пэлас» с 2024-го. По итогам прошлого сезона «стекольщики» заняли 15-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграли Лигу конференций УЕФА. До того лондонцы под руководством австрийца завоевали Кубок и Суперкубок Англии.