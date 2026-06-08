Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсайдер Скира рассказал, кто может возглавить «Фейеноорд» после увольнения ван Перси

Инсайдер Скира рассказал, кто может возглавить «Фейеноорд» после увольнения ван Перси
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер, который этим летом покидает лондонский клуб, и бельгийский специалист Себастьен Поконьоли, ранее возглавлявший «Монако», имеют шансы возглавить роттердамский «Фейеноорд», откуда ранее ушёл Робин ван Перси. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По итогам прошлого сезона «Фейеноорд» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и вышел в следующий сезон Лиги чемпионов УЕФА.

Поконьоли возглавлял «Монако» с октября 2025 года. Коллектив занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 по итогам сезона-2025/2026. Команда набрала 54 очка за 34 матча.

Гласнер работал с «Кристал Пэлас» с 2024-го. По итогам прошлого сезона «стекольщики» заняли 15-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграли Лигу конференций УЕФА. До того лондонцы под руководством австрийца завоевали Кубок и Суперкубок Англии.

Материалы по теме
Официально
«Фейеноорд» объявил об увольнении Робина ван Перси с поста главного тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android