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«Два года ждёт. И нет предложений». Гришин — об интересе к Сперцяну из Саудовской Аравии

«Два года ждёт. И нет предложений». Гришин — об интересе к Сперцяну из Саудовской Аравии
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны клубов Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Аль-Ахли».

— Деньги есть деньги. Если он туда уедет, то никто его ругать не будет. Карьера футболиста коротка, а денег заработать всегда хочется. Так что такой вариант не исключён.

Но на протяжении двух лет говорили, что он уйдёт в «Интер», «Милан» или другой клуб. А потом слышим, что им заинтересовалась только команде Чемпионшипа, куда он не ушёл.

— Ехать в Саудовскую Аравию или ждать предложения от серьёзного клуба?
— Он уже два года ждёт. И два года уже нет предложений. Поэтому всплыл вариант в Саудовской Аравии, и он туда спокойно поедет. А вариант с условным «Комо» появляется, чтобы поторговаться и ещё денежек с арабов стрясти. В России он всё уже доказал, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

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