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400 бюллетеней за Флорентино Переса на выборах президента «Реала» были аннулированы — COPE

400 бюллетеней за Флорентино Переса на выборах президента «Реала» были аннулированы — COPE
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При подсчёте голосов на выборах президента мадридского «Реала» аннулировано 400 бюллетеней, заполненных в поддержку действующего главы клуба Флорентино Переса, сообщает COPE.

Инцидент произошёл из-за двойной печати. Проблема касается голосов, поданных по почте, и связана с неисправностью печати нотариуса, заверявшего их. Также сообщается об аннулировании 100 бюллетеней в поддержку Энрике Рикельме.

При этом штаб действующего президента сохраняет уверенность в победе и считает, что данный инцидент не повлияет на победу Переса.

Ранее ряд испанских СМИ сообщили, что победу в голосовании одержал действующий президент Флорентино Перес, набравший 64,1% голосов. Однако официального подтверждения от мадридского клуба не поступало.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место. Отставание от победителя турнира, «Барселоны», составило восемь очков.

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