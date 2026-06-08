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«Почему он должен полагаться на зрелище?» Григорян — о Карпине в сборной России

«Почему он должен полагаться на зрелище?» Григорян — о Карпине в сборной России
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Российский тренер Александр Григорян высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине и его стиле руководства национальной командой.

«Почему он должен полагаться на то, чтобы дать зрелище? У него есть система. Мы хотим, чтобы сборная комбинировала, чтобы она креативная была. Но это не система координат Карпина. Не может тренер, который придерживается определённого стиля, удовлетворить запросы на зрелищный футбол. Когда он был у Валерия Георгиевича?

Какие вопросы к сборной? Что нет зрелищных комбинаций? Мы часто говорим, что игроки в клубах играют лучше, чем за сборную. Но позвольте спросить: а что, в других странах иначе происходит?» — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Во вторник, 9 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Тринидада и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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