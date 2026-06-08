Никита Кривцов ответил, почему два года не играл за сборную России

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, почему два года не выступал в составе сборной России.

«Это надо спрашивать у главного тренера. Скорее всего, на тот период я не был лучшим на своей позиции, поэтому и не поступало предложения сыграть за сборную. Последний матч я сыграл в Краснодаре (11:0 с Брунеем. — Прим. «Чемпионата»). Играть за сборную России — большая ответственность. Это приятно в первую очередь для меня самого и моих родных и близких», — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кривцову 23 года. В его активе четыре матча в составе сборной России, два гола и одна результативная передача. Три игры из четырёх за национальную команду были сыграны в 2023-м и 2024-м.

Полное интервью с Кривцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.