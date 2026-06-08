Форвард «Спартака» Гарсия сделал заявление перед игрой Тринидада и Тобаго с Россией

Нападающий московского «Спартака» и национальной команды Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия прокомментировал ситуацию с непопаданием в состав на товарищеский матч против сборной России.

«Я всегда выступал за сборную Тринидада и Тобаго с полной самоотдачей — как в удачные, так и в сложные периоды. Однако наступает момент, когда приходится принимать решения, которые окружающие не поймут и даже не станут пытаться понять. Из уважения к своим товарищам по команде я не стану раскрывать детали. Но если у кого-то возникают сомнения в моей преданности, пусть они будут хотя бы чем-то подкреплены. Поэтому прошу не руководствоваться ненавистью и завистью», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Игра состоится во вторник, 9 июня, в Калининграде. Ранее, в пятницу, Футбольная ассоциация Тринидада и Тобаго объявила, что Гарсия не примет участия в предстоящем матче.