Тренер «Зенита» раскрыл, где может начать карьеру наставника — в России или в Бразилии

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мыслями о возможности начать карьеру главного наставника в будущем.

«Если она и начнётся, то скорее в России, чем в Бразилии», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале ESPN Brasil.

Виллиаму де Оливейре 43 года. Он является помощником тренера в составе сине-бело-голубых с 2019 года. За это время он выиграл с клубом шесть раз чемпионат России, один раз — Кубок страны и дважды — Суперкубок. Ранее он работал ассистентом тренера в «Уфе» (2015-2018). В своей клубной карьере бразилец известен выступлениями за несколько клубов России — «Уфу», брянское «Динамо», «Шинник» и «Амкар».