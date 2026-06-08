«Я думал, выиграю тогда». Ямаль рассказал, как триумф Дембеле на «ЗМ» повлиял на испанца

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о том, как на него повлияла победа французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле в голосовании на «Золотой мяч» 2025 года.

«Я думал, что выиграю тогда, в тот день, в 2025 году из-за многих обстоятельств. Оглядываясь назад, я думаю, что победа Дембеле очень хорошо повлияла на меня. Помимо того, что это помогло мне личностно расти, я думаю, что тогда мне было неподходящее время для победы, потому что я был ещё ребёнком и, вероятно, не оценил бы, что на самом деле значит выиграть «Золотой мяч». Посмотрим, станет ли этот год моим!» — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

«Барселона» стала чемпионом Испании, опередив мадридский «Реал» на восемь очков. Также в активе Ламина трофей Суперкубка Испании — 2026.

Ламин Ямаль стал игроком главной команды сине-гранатовых в 2023 году. На данный момент он принял участие в 151 встрече за клуб во всех турнирах и набрал 49+52 по «гол+пас».