Возле базы сборной Англии на ЧМ-2026 произошла стрельба, есть пострадавшие

Девять человек получили ранения в результате стрельбы неподалёку от базы сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити (штат Миссури, США), сообщает The Athletic.

Полиция получила сообщения об инциденте на Труст-авеню около 4:00 утра в субботу. Место происшествия находится менее чем в 8 км или примерно в 10 минутах езды от тренировочной базы английской сборной. В противоположном направлении, немного дальше, расположен отель, в котором команда Англии будет проживать во время турнира.

Капитан полицейского управления Канзас-Сити Джейк Беккина сообщил, что сотрудники были направлены на место после сообщений о выстрелах. Прибыв туда, они обнаружили людей, которые начали расходиться. Три взрослые женщины получили ранения и были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что в различные местные больницы обратились девять взрослых с травмами, не представляющими угрозы для жизни. На данный момент подозреваемые не задержаны, однако полиция продолжает патрулировать район происшествия.