Флорентино Перес переизбран президентом мадридского «Реала»

79-летний функционер Флорентино Перес победил на выборах президента мадридского «Реала». Об этом стало известно в эфире Carrusel Deportivo на YouTube.

Фото: Кадр из трансляции на Carrusel Deportivo

Перес опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.

Ранее сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Также переизбранный президент объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».

В пошедшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место. Отставание от победителя турнира, «Барселоны», составило восемь очков.