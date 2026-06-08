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Флорентино Перес выступил с заявлением после переизбрания на пост президента «Реала»

Флорентино Перес выступил с заявлением после переизбрания на пост президента «Реала»
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79-летний функционер Флорентино Перес сделал заявление после победы на выборах президента мадридского «Реала».

«Мы победили. Я здесь, чтобы защищать «Реал» Мадрид. Мы — семья. Мы будем и дальше вместе выигрывать титулы. Борьба за 16-й титул Лиги чемпионов начинается сегодня», — приводит слова Переса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Перес опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд. В пошедшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, оставшись без трофеев.

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