Флорентино Перес выступил с заявлением после переизбрания на пост президента «Реала»

79-летний функционер Флорентино Перес сделал заявление после победы на выборах президента мадридского «Реала».

«Мы победили. Я здесь, чтобы защищать «Реал» Мадрид. Мы — семья. Мы будем и дальше вместе выигрывать титулы. Борьба за 16-й титул Лиги чемпионов начинается сегодня», — приводит слова Переса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Перес опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд. В пошедшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, оставшись без трофеев.