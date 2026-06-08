Моуринью отреагировал на победу Переса на президентских выборах в «Реале»

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился реакцией на победу 79-летнего функционера Флорентино Переса на выборах президента мадридского «Реала».

«Да, Флорентино Перес победил. Конечно», — приводит слова Моуринью журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Перес опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.

Ранее сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Также переизбранный президент объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».