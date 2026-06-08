Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рикельме отреагировал на победу Переса на выборах президента «Реала»

Рикельме отреагировал на победу Переса на выборах президента «Реала»
Комментарии

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о победе Флорентино Переса на выборах президента мадридского клуба.

«Я хочу поздравить Флорентино Переса с победой на выборах», — приводит слова Carrusel Deportivo в соцсети Х.

Перес опередил Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.

Ранее сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Также переизбранный президент объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, отстав от победителя турнира, «Барселоны», составило восемь очков.

Материалы по теме
Флорентино Перес выступил с заявлением после переизбрания на пост президента «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android