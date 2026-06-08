Рикельме отреагировал на победу Переса на выборах президента «Реала»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о победе Флорентино Переса на выборах президента мадридского клуба.

«Я хочу поздравить Флорентино Переса с победой на выборах», — приводит слова Carrusel Deportivo в соцсети Х.

Перес опередил Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.

Ранее сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Также переизбранный президент объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, отстав от победителя турнира, «Барселоны», составило восемь очков.