Матвей Сафонов принял участие в шоу «Натальная карта»

Вратарь французского клуба «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов принял участие в юмористическом шоу «Натальная карта». Об этом сообщили ведущие программы Дмитрий Журавлёв и Олеся Иванченко в соцсетях.

Сафонов посетил шоу вместе со своей женой Мариной Кондратюк, которая сидела в зале. Шоу представляет собой разбор астрологического прогноза, связанного с гостем. Соведущая Олеся Иванченко проявляет интерес к астрологии, в то время как Дмитрий Журавлёв выступает в роли скептика.

Фото: Из соцсетей Олеси Иванченко

Ранее стало известно, что футболист и его супруга приняли участие в премии «Муз-ТВ».

Голкипер подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029 года. По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.