Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов принял участие в шоу «Натальная карта»

Матвей Сафонов принял участие в шоу «Натальная карта»
Комментарии

Вратарь французского клуба «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов принял участие в юмористическом шоу «Натальная карта». Об этом сообщили ведущие программы Дмитрий Журавлёв и Олеся Иванченко в соцсетях.

Сафонов посетил шоу вместе со своей женой Мариной Кондратюк, которая сидела в зале. Шоу представляет собой разбор астрологического прогноза, связанного с гостем. Соведущая Олеся Иванченко проявляет интерес к астрологии, в то время как Дмитрий Журавлёв выступает в роли скептика.

Фото: Из соцсетей Олеси Иванченко

Ранее стало известно, что футболист и его супруга приняли участие в премии «Муз-ТВ».

Голкипер подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029 года. По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android