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«Пример демократии и прозрачности». Перес – о победе на выборах президента «Реала»

«Пример демократии и прозрачности». Перес – о победе на выборах президента «Реала»
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Флорентино Перес высказался о своей победе на выборах президента мадридского «Реала».
«Сегодня победил «Реал». Мы показали миру пример демократии и прозрачности», — приводит слова Переса Carrusel Deportivo в соцсети Х.

Перес опередил своего соперника — испанского бизнесмена Энрике Рикельме — и продолжит руководить клубом до 2030 года. Таким образом, он займет пост президента в восьмой раз подряд.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, уступив чемпиону — «Барселоне» — восемь очков.

Ранее сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Также переизбранный президент объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».

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