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Флорентино Перес: завтра я подарю Папе Римскому футболку мадридского «Реала»

Флорентино Перес: завтра я подарю Папе Римскому футболку мадридского «Реала»
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79-летний функционер Флорентино Перес после победы на выборах президента мадридского «Реала» заявил, что подарит Папе Римскому футболку испанского гранда. Ранее Папа Римский Лев XIV рассказал о симпатии к «сливочным».

«Завтра я подарю Папе Римскому футболку мадридского «Реала» с его именем и номером 1!» — приводит слова Переса аккаунт в соцсети X Actu Foot.

Перес опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд. Сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью.

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