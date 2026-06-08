Модрич догнал Месси по числу матчей за национальные сборные. Впереди лишь двое

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провёл свой 198-й матч в профессиональной карьере за национальную команду. Это произошло вчера, 7 июня, в товарищеской игре со сборной Словении, которая завершилась победой «шашечных» со счётом 2:1.

В результате 40-летний футболист сравнялся по этому показателю с известным аргентинцем Лионелем Месси, разделив с ним третью строчку в истории мирового футбола.

Рекордсменом по количеству матчей за сборную является нападающий Криштиану Роналду, который за сборную Португалии провёл 227 игр. Второе место занимает форвард сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава (202).

Отметим, Модрич примет участие в ЧМ-2026, который станет для него пятым в карьере. Ранее сообщалось, что 40-летний хорват планирует завершить карьеру после мирового первенства.