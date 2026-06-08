Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич догнал Месси по числу матчей за национальные сборные. Впереди лишь двое

Модрич догнал Месси по числу матчей за национальные сборные. Впереди лишь двое
Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провёл свой 198-й матч в профессиональной карьере за национальную команду. Это произошло вчера, 7 июня, в товарищеской игре со сборной Словении, которая завершилась победой «шашечных» со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Словения
1:0 Модрич – 51'     1:1 Шпорар – 83'     2:1 Пашалич – 90+3'    

В результате 40-летний футболист сравнялся по этому показателю с известным аргентинцем Лионелем Месси, разделив с ним третью строчку в истории мирового футбола.

Рекордсменом по количеству матчей за сборную является нападающий Криштиану Роналду, который за сборную Португалии провёл 227 игр. Второе место занимает форвард сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава (202).

Отметим, Модрич примет участие в ЧМ-2026, который станет для него пятым в карьере. Ранее сообщалось, что 40-летний хорват планирует завершить карьеру после мирового первенства.

Материалы по теме
Сборная Хорватии вырвала победу у команды Словении в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android