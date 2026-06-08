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Флорентино Перес анонсировал возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала»

Флорентино Перес анонсировал возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала»
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79-летний функционер Флорентино Перес после победы на президентских выборах в мадридском «Реале» сделал заявление о назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера «Королевского клуба».

«Мы гордимся тем, что можем приветствовать возвращение одного из лучших тренеров в мире, настоящего мадридисту… Жозе Моуринью», — приводит слова Переса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Перес опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.

Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. По итогам прошлого сезона «сливочные» не завоевали ни одного трофея.

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