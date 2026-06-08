Андрей Шевченко обратился к Эриксену после потери сознания в матче со сборной Украины
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Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о полузащитнике сборной Дании Кристиане Эриксене, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13' 2:0 Мехле – 36' 2:1 Цыганков – 44'
«Желаю здоровья и сил легендарному игроку сборной Дании Кристиану Эриксену. Жизнь – главная ценность. Жизнь важнее чего угодно. Болельщики на трибунах и по всей Украине с тобой, Кристиан!», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.
Позднее в сборной Дании сообщили, что хавбек в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо.
В июне 2021 года Эриксен уже терял сознание во время игры. У футболиста случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии.
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