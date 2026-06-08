Андрей Шевченко обратился к Эриксену после потери сознания в матче со сборной Украины

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о полузащитнике сборной Дании Кристиане Эриксене, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины.

«Желаю здоровья и сил легендарному игроку сборной Дании Кристиану Эриксену. Жизнь – главная ценность. Жизнь важнее чего угодно. Болельщики на трибунах и по всей Украине с тобой, Кристиан!», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Позднее в сборной Дании сообщили, что хавбек в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо.

В июне 2021 года Эриксен уже терял сознание во время игры. У футболиста случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии.