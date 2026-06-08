«ПСЖ» близок к продлению контракта с защитником основного состава — Скира

«Пари Сен-Жермен» в шаге от продления контракта с эквадорским защитником Вильямом Пачо. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, переговоры на завершающей стадии. Отмечается, что 24-летний центральный защитник сборной Эквадора подпишет контракт до 2030 года со значительным повышением зарплаты.

В этом сезоне Пачо провёл 44 матча за «ПСЖ», в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 80 млн, а текущий контракт с клубом действует до 2029 года. В составе парижан Пачо стал двукратным чемпионов Франции, дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и Суперкубок страны. Также в его активе по одному трофею Кубка Франции, Межконтинентального кубка и Суперкубка УЕФА.