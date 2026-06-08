«Забудем, что было в 2002 году». Кулибали – о предстоящем матче с Францией на ЧМ-2026

Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о предстоящем матче с национальной командой Франции на ЧМ-2026, который состоится 16 июня.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы победить, но мы забудем, что произошло в 2002 году. Сейчас 2026 год. Мы знаем, что это будет очень важный матч против Франции, стартовая игра. Мы всегда хотим хорошо начинать соревнования, а это значит побеждать. Это будет матч против одной из лучших команд мира; за игрой будут наблюдать все, но мы не должны сводить этот чемпионат мира к этому матчу с Францией», — приводит слова Кулибали Footmercato.

Напомним, на ЧМ-2002 сборная Сенегала со счётом 1:0 обыграла национальную команду Франции.