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Гави сделал грубый подкат в ногу капитана сборной Испании Родри на тренировке перед ЧМ

Гави сделал грубый подкат в ногу капитана сборной Испании Родри на тренировке перед ЧМ
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави совершил отчаянный и грубый подкат на тренировке национальной команды перед товарищеским матчем с Перу в преддверии чемпионата мира 2026 года в Канаде, США и Мексике.

Как сообщает Sport.es, Гави жёстко въехал в ногу хавбеку «Манчестер Сити» Родри. Капитан «Фурия Роха» упал, а потом начал сильно хромать, когда попытался подняться.

Фото: Sport.es

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Испании сыграет в группе H с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется мадридский «Реал». Гави сыграл в 13 матчах завершившегося клубного сезона, отметившись одним результативным пасом.

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