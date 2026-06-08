Сергей Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск» через 15 дней после назначения

Российский тренер Сергей Юран покинул хабаровский «СКА-Хабаровск» через 15 дней после объявления о назначении.

«Сергей Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера «СКА-Хабаровск», в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности.

Попечительский совет «СКА-Хабаровск» отнёсся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение её удовлетворить», — говорится в заявлении в телеграм-канале «СКА-Хабаровска».

Ранее, 25 мая, «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Специалист уже работал в Хабаровске, возглавляя команду с октября 2020 по февраль 2022 года. После этого он был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Предыдущим клубом Сергея Юрана был турецкий «Серикспор».

«СКА-Хабаровск» в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.