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Директор Футбольного союза Дании рассказал о реакции игроков на потерю сознания Эриксена

Директор Футбольного союза Дании рассказал о реакции игроков на потерю сознания Эриксена
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Директор Датского футбольного союза (DBU) Петер Мёллер высказался о ситуации с полузащитником сборной Дании Кристианеом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Доргу – 13'     2:0 Мехле – 36'     2:1 Цыганков – 44'    

«Тут вообще ничего нельзя было обсуждать — матч нужно было прервать. Я видел, как игроки по-разному реагировали, но также видел, что некоторые были сильно потрясены, а другие — в меньшей степени. Но если бы мы могли изменить то, что было в 2021 году, мы знаем, что бы сделали, поэтому сомнений не было.

Мы всё равно несём ответственность за игроков после таких ситуаций. Я знаю, что врач уже на связи и что мы предоставим кризисного психолога. Опять же, реакция у всех разная: некоторые уходили из раздевалки с улыбкой, но ситуация нетипичная, особенно по сравнению с прошлым разом, когда мы были вместе и должны были продолжать играть. Сейчас у них отпуск.

Мы позаботились о том, чтобы никто не уезжал один: все уезжают с отцом, матерью или семьёй. И затем они смогут связаться с Боэсеном в зависимости от своего состояния. Я также знаю, что Брайан обзвонит каждого игрока, чтобы узнать, как они себя чувствуют и нужна ли им помощь. Мы создали группу, через которую будем поддерживать связь, — приводит слова Мёллера Tipsbladet.

В июне 2021 года Эриксен уже терял сознание во время игры. У футболиста случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии.

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