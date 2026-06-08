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Колумбия — Иордания, результат матча 8 июня 2026 года, счёт 2:0, товарищеский матч перед ЧМ-2026, Хамес Родригес

Ассист Хамеса Родригеса помог Колумбии обыграть Иорданию в товарищеском матче перед ЧМ
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Завершился товарищеский матч между сборными Колумбии и Иордании в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Встреча прошла на стадионе «Снапдрэгон» в американском Сан-Диего. Уверенную победу со счётом 2:0 праздновали футболисты южноамериканцев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 02:00 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 0
Иордания
1:0 Арьяс – 41'     2:0 Арьяс – 55'    
Удаления: нет / Джамус – 90'

На 41-й минуте счёт в матче открыл крайний нападающий сборной Колумбии Джон Арьяс. Ассистировал ему атакующий полузащитник Хамес Родригес. Во второй половине встречи окончательный счёт установил тот же Арьяс, оформивший дубль. Голевой пас на счету вышедшего на замену латераля Сантьяго Ариаса.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Колумбии сыграет в группе K с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана. Иордания встретится в группе J с Австрией, Алжиром и Аргентиной.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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