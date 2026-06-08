Ассист Хамеса Родригеса помог Колумбии обыграть Иорданию в товарищеском матче перед ЧМ

Завершился товарищеский матч между сборными Колумбии и Иордании в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Встреча прошла на стадионе «Снапдрэгон» в американском Сан-Диего. Уверенную победу со счётом 2:0 праздновали футболисты южноамериканцев.

На 41-й минуте счёт в матче открыл крайний нападающий сборной Колумбии Джон Арьяс. Ассистировал ему атакующий полузащитник Хамес Родригес. Во второй половине встречи окончательный счёт установил тот же Арьяс, оформивший дубль. Голевой пас на счету вышедшего на замену латераля Сантьяго Ариаса.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Колумбии сыграет в группе K с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана. Иордания встретится в группе J с Австрией, Алжиром и Аргентиной.