Игрок «Краснодара» Кривцов: интересно посмотреть на Кордобу и Ленини на уровне ЧМ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира 2026 года в Канаде, США, Мексике, а также выделил главного фаворита мирового первенства.

— Будешь следить за чемпионатом мира?

— Да. Хочется поддержать своих партнёров по команде – Кевина Ленини, Джона Кордобу. Будет интересно посмотреть на них на таком уровне.

— А кто, по-твоему, фаворит?

— Французы, — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи чемпионата мира будут проводиться в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Полное интервью с Кривцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.