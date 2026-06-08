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Игрок «Краснодара» Кривцов: интересно посмотреть на Кордобу и Ленини на уровне ЧМ

Игрок «Краснодара» Кривцов: интересно посмотреть на Кордобу и Ленини на уровне ЧМ
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира 2026 года в Канаде, США, Мексике, а также выделил главного фаворита мирового первенства.

— Будешь следить за чемпионатом мира?
— Да. Хочется поддержать своих партнёров по команде – Кевина Ленини, Джона Кордобу. Будет интересно посмотреть на них на таком уровне.

— А кто, по-твоему, фаворит?
— Французы, — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи чемпионата мира будут проводиться в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Полное интервью с Кривцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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