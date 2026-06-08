«СКА-Хабаровск» назвал имя нового главного тренера после неожиданного ухода Юрана

«СКА-Хабаровск» назвал имя нового главного тренера клуба после ухода Сергея Юрана с занимаемой должности. Клуб возглавил Михаил Семёнов.

«Михаил Семёнов – главный тренер «СКА-Хабаровск». Под руководством этого опытного специалиста команда завершала минувший сезон», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Отметим, 25 мая, «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Специалист уже работал в Хабаровске, возглавляя команду с октября 2020 по февраль 2022 года. После этого он был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Предыдущим клубом Сергея Юрана был турецкий «Серикспор».

«СКА-Хабаровск» в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.