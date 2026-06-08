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Игрок «Краснодара» Кривцов: в этот раз стать вторыми гораздо обиднее, чем два года назад

Игрок «Краснодара» Кривцов: в этот раз стать вторыми гораздо обиднее, чем два года назад
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об амбициях «быков» после того, как клуб упустил титул чемпиона страны в сезоне-2025/2026. Два года назад чёрно-зелёные также стали вторыми по итогам РПЛ.

— Я недоволен. Хотелось хотя бы один из двух трофеев выиграть. А был ведь ещё и Суперкубок.

— Сейчас «Краснодар» окончательно стал клубом, для которого «хорошо» — только трофей?
— Три года подряд мы боролись в топ-2, в прошлом — стали чемпионами. В этом сезоне было очень обидно финишировать вторыми, намного обиднее, чем два года назад. Мы уже были чемпионами, нам хотелось остаться в этом статусе, — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» занял второе место по итогам сезона Мир РПЛ. Чемпионский титул завоевал санкт-петербургский «Зенит». Кроме того, чёрно-зелёные уступили «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Полное интервью с Кривцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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